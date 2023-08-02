О том, что сейчас боевикам ЧВК «Вагнер» осуществляются интенсивные строительные мероприятия возле полигона «Репище» в окрестностях города Осиповичи в Могилевской области РБ, пишет «НБН», ссылаясь на материал белорусской службы «Радио Свобода», проанализировавшей эксклюзивные спутниковые снимки данной территории.

Указанный полигон объект расположен в 15 километрах от лагеря «вагнеровцев» в селе Цель, и на фотоснимках можно рассмотреть строительство многочисленных укреплений, вероятно, подземных блиндажей. Возле этих «землянок» видны объекты, похожие на легковые авто и светло-серые устаревшие «буханки» производства российского УАЗ.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Лукашенко заявил — он намерен сохранить боевиков ЧВК «Вагнер» в войсках своей страны.