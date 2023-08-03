Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии, специалисты ВВС страны никаких обломков в коммуне Чаталкиой не обнаружили. Также там заявили, что российские дроны не залетали в воздушное пространство Румынии.

Так, сотрудники оборонного ведомства Румынии проверили сообщения от представителей коммуны Чаталкиой о возможном падении на территории Румынии частей российского БПЛА «Шахед» во время атаки на украинский порт в Измаиле.

В итоге в Минобороны Румынии заявили, что использованные Россией беспилотники для незаконных и неоправданных атак ни одного раза не пересекали воздушное пространство их страны.

Напомним, ранее в России пообещали Румынии дать ответ за выдворение румынских дипломатов.