Во время пресс-конференции для зарубежных СМИ да Силва заявил, что Бразилия хочет мира в Украине, но Зеленский и Путин не готовы к диалогу, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

По словам политика, его страна и несколько других «нейтральных» государств работают над мирными предложениями, и они будут готовы, когда Киев и Москва захотят начать переговорный процесс.

Бразильский президент также раскритиковал Запад, который поддерживает украинцев в борьбе с российскими захватчиками. Да Силва считает, что эти государства и постоянные члены Совбеза ООН виноваты в том, что не остановили войну.

Напомним, что Зеленский ранее обратился к бразильскому лидеру с важным предложением.