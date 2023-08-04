Как сообщает «НБН«, об этом информирует CNN, сославшись на заявление американских высокопоставленных чиновников.

Так, один из политиков в Вашингтоне выразил мнение, что Соединенные Штаты «не сомневаются», что Путин «намерен продержаться» довыборов в 2004 году, поскольку «Путину известно, что Трамп ему поможет. Так же, как и украинцы, и наши партнеры в Европе».

В свою очередь, в комментарии СNN один из европейских дипломатов пояснил, что план Путина заключается в затягивании войны в Украине до выборов в США.

«Однако выборы 2024 года продолжают оставаться основным фактором, который, с точки зрения представителей национальной безопасности, разведки и западной дипломатии, будет влиять на решение Путина в Украине. Это делает еще менее вероятным завершение войны до конца следующего года», — пояснил эксперт.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в США спрогнозировали длительность войны в Украине.