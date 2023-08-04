Как сообщает «НБН«, об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что закон, подписанный хозяином Кремля, начнет действовать с начала следующего года. Также этот документ предусматривает возможность подписания контрактов с призывниками на срок минимум год (но не ранее, чем за месяц до истечения срока службы). Граждане, которые достигнут 27-ленего возраста до конца этого года, не попадают под расширение закона.

Одновременно с этим Путин подписал закон, запрещающий выезд из страны после публикации повестки в армию в электронном реестре.

Напомним, ранее мы уже писали о принудительной мобилизации на оккупированных территориях.