Как информирует «НБН», об этом говорится в материале российского пропагандистского информационного агентства РИА «Новости» со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр.

В частности, там уверяют, что никакой угрозы затоплению судна нет. Весь экипаж находится на судне и никто из них не пострадал.

В свою очередь разные ТГ-каналы опубликовали снимки последствий удара дрона по танкеру.

Напомним, ранее мы уже писали об атаке украинского морского дрона по порту в Новороссийске, в результате чего был поврежден большой десантный корабль флота РФ.