В интервью изданию The New York Times пресс-секретарь главы РФ, отвечая на вопрос, стремится ли государство-террорист оккупировать больше украинских территорий за пределами четырех частично захваченных областей, заявил, что страна-агрессор просто хочет контролировать всю землю, которую она обозначила как «свою» в конституции, информирует «НБН».

Аналитики ISW в своем отчете обратили внимание на высказывание Пескова, отметив, что представитель Кремля не дал конкретный ответ на вопрос журналиста. Заявленный спикером Путина план нереалистичный, поскольку оккупантам придется провести значительные наступления, чтобы установить контроль над более 16 000 км² территорий в четырех регионах Украины, которые вписаны в конституцию РФ.

Эксперты напомнили, что путинские войска также временно захватили часть Харьковщины на северо-востоке и Кинбурнскую косу на Николаевщине, однако государство-террорист не аннексировало их. Высказывание представителя Администрации президента РФ подразумевает, что Москва должна отказаться от этих территорий, однако в действительности захватчики продолжают наступление.

В Институте изучения войны объяснили, что Кремль намерен продолжать боевые действия, чтобы полностью оккупировать как минимум остальные территории Запорожья, Херсонщины, Луганщины и Донетчины.

Отметим, что у Зеленского ответили на высказывания Пескова о планах РФ на временно захваченные регионы Украины.