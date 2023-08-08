В разведке Великобритании напомнили, что Рогвардия в современном мире существует с 2016 года, ее войска насчитывают 200 000 бойцов. Командует этой структурой бывший телохранитель главы Кремля Виктор Золотов, который заявлял, что «росгвардейцы» якобы хорошо проявили себя во время «восстания» армии Пригожина.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

В ведомстве утверждают, что нет никаких данных о том, что подчиненные Золотова действительно эффективно действовали во время «марша справедливости» ЧВК «Вагнер».

Британская разведка напомнила, что ранее руководитель Росгвардии предлагал, чтобы тяжелое вооружение для его войск включало ударные вертолеты и артиллерийские системы.

Решение Путина предоставить Золотову соответствующую технику говорит о том, что диктатор считает эту структуру ключевой в обеспечении безопасности его режима в РФ.

Ранее разведка Великобритании рассказала о проблемах тактической авиации россиян на войне в Украине.