Во время выступления на коллегии оборонного ведомства России Шойгу заявил, что поляки готовятся оккупировать западную часть Украины, для чего Варшава якобы разработала план, информирует «НБН».

По словам министра, страна стремится создать польско-украинское объединение под видом обеспечения безопасности западных украинских областей, однако на самом деле Варшава намерена захватить эти территории.

Традиционно глава Минобороны РФ не обошел стороной тему НАТО. Шойгу заявил об «угрозе» со стороны Альянса, вспомнив о том, что интеграция Финляндии расширила военно-политический блок.

Напомним, что ранее президент-агрессор Владимир Путин рассказал, как советский диктатор Иосиф Сталин «восстановил независимость» Польши и «подарил» ей территории.