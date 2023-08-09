Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Так, сообщается, что Россия бросает на штурм позиций ВСУ неправильно подготовленные и укомплектованный личный состав, который состоит из заключенных и мобилизованных. И только после успеха такого штурма командование может запустить туда кадровых военнослужащих.

В ЦНС подчеркнули, что такого рода методы используются практически вдоль всей линии фронта. Вражеское военное руководство не считает больших потерь, так как на осень в России планируется новая волна мобилизации.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как РФ проводит принудительную мобилизацию на временно оккупированных землях Украины.