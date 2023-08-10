Российские СМИ пожаловались на утреннюю «бавовну» в Домодедово. Местные жители сообщили, что они слышали два взрыва, а также звуки, похожие на работу противовоздушной обороны, информирует «НБН».

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram заявил, что около 04:00 ПВО сбила два ударных дрона, которые летели в сторону столицы РФ. Один беспилотник якобы ликвидировали в районе ЦКАД, второй – в Калужской области.

Связь пожара в Домодедово с ударом БПЛА городской глава не прокомментировал. В МЧС сообщили, что в 10 километрах от аэропорта в селе Константиново горит автосервис, огонь распространился на 1000 м².

Отметим, что в Минобороны РФ заявили о ликвидации 13 дронов, которые якобы запустили ВСУ, над территорией страны-агрессора и временно захваченного Крыма.

Напомним, что мощные взрывы в Домодедово слышали и в ночь на 9 августа. Мэр Москвы объяснил «хлопки» работой ПВО.