Как удалось выяснить «НБН», российские ТГ-каналы пишут о том, что горел склад. Общая площадь помещения, где началось возгорание, достигает 2 тысяч метров квадратных.

Согласно информации местных пабликов, чрезвычайное происшествие началось на складах на Зеленой улице в Одинцово. Речь идет о складе пивной продукции.

На месте инцидента работу проводят пожарные расчеты и спецтехника.

В свою очередь в Министерстве чрезвычайных ситуаций России заявили, что возгорание уже было локализовано. А согласно предварительным данным пострадавших в результате пожара нет.

Также в Сети появились снимки с места происшествия.

Напомним, ранее мы уже писали о пожаре в Краснодарском крае.