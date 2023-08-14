Телеграм-каналы страны-агрессора около 13:00 сообщили о громком «хлопке» в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал мощный взрыв в регионе, информирует «НБН».

По словам путинского чиновника, в приграничной области государства-террориста якобы сработала противовоздушная оборона. Губернатор утверждает, что в районе села Пушкарное якобы были уничтожены две воздушные цели.

Отметим, что «бавовна» посещала Белгород и в воскресенье, 13 августа. Под вечер жители города слышали мощный взрыв, в результате которого получил повреждения многоэтажный дом.