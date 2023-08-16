19-летний уроженец Украины Никита Журавель сообщил, что во время посещения в СИЗО в Грозном его избил 15-летний сын главаря чеченских боевиков Адам Кадыров, информирует «НБН».

Парень рассказал, что в следственном изоляторе на встрече присутствовал и сам ставленник Кремля, после того, как он покинул кабинет, сын главы Чечни начал наносить удары по его рукам и ногам.

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале пообещала разобраться в ситуации, призвав омбудсмена Чеченской Республики Мансура Солтаева провести проверку, обратив особое внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

Отметим, что семья Кадырова никак не отреагировала на инцидент. Ранее главарь чеченских боевиков не раз угрожал расправой тем, кто проводит акции сожжения священной книги мусульман.

Как сообщалось, британская разведка объяснила, почему Кадыров активно «рекламирует» деятельность чеченских боевиков в Украине.