Как пишет «НБН» со ссылкой на интервью диктатора Лукашенко пророссийской пропагандистке из Украины Диане Панченко, по словам нелегитимного лидера Беларуси, действительно, с территории его страны в Украинское государство вторгались российские военнослужащие.

Кстати, говоря о причинах, почему войска Путина начали свое вторжение с северного направления в районе Чернобыльског региона, Лукашенко заявил, что об этом якобы необходимо спрашивать ни у кого другого, как у президента Украины Зеленского. Белорусский диктатор подчеркнул, что в «этом был определенный смысл».

Стоит заметить, что до этого белорусский диктатор Александр Лукашенко признавал то, что в начале полномасштабной войны с территории Беларуси по Украине были нанесены удары.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Лукашенко о том, что Польше якобы необходимо, чтобы Варшава наладила отношения с Минском.