Как информирует «НБН», об это рассказал в своем ТГ-канале руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Дословно из обнародованного Лысаком сообщения:

В Новомосковском районе было очень громко. К счастью никто из местных жителей не пострадал.

Согласно обнародованной Лысаком информации, без электричества в результате ракетных ударов осталось порядка десяти тысяч человек в двух населенных пунктах. Специалистам уже удалось решить эту проблему и дома местных жителей запитали электричеством.

Напомним, ранее мі уже писали о том, как РФ нанесла ракетный удар по Львову.