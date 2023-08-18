Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», об этом информирует The New York Times.

Согласно обнародованным оценкам США, суммарное количество потерь с российской стороны достигает трехсот тысяч человек. Из них 120 тысяч – это погибшие, а еще порядка 180 тысяч человек – раненные. Касательно же Украины, то согласно данным подсчетам, она потеряла порядка 70 тысяч военных «двухсотыми», а также около 120 тысяч – «трехсотыми».

Отмечается, что потери с российской стороны весьма резко возросли весной текущего года. В ходе боевых действий за Бахмут, что в Донецкой области. Каждый день тогда РФ теряла сотни человек убитыми или раненным. Однако и Украина понесла больше потери при обороне города.

Помимо того, как отметили в США, Украина понесла огромные потери в первые контнрнаступления, когда ВСУ пытались прорвать линии обороны России на юге. Также на поле боя приложились и проблемы с эвакуацией раненых и оказания им медицинской помощи.

Напоследок отметим, что такого рода оценки США основываются на спутниковых снимках, перехватах разговоров по телефону, сообщениях в социальных сетях и СМИ, а также официальных данных Украины и РФ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как российские офицеры жалуют на огромные потери в армии РФ от кассетных боеприпасов, которые применяют ВСУ.