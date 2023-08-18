Как информирует «НБН», об этом пишет пророссийский ТГ-канал Shot.

Как говорится в сообщении, в порту, а точнее в грузовом его терминале загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки топливом внутри. Огонь охватил как минимум 1300 метров квадратных.

На кадрах, которые были опубликованы в Сети, можно увидеть, как порт окутал черный густой дым от пожара. На месте происшествия работают десятки пожарных. Сама же причина пожара пока что не установлена.

Напомним, ранее мы уже писали об утренних взрывах под Москвой.