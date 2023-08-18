В интервью пропагандистке Диане Панченко белорусский диктатор уверенно заявил, что цели так называемой «спецоперации» РФ на сегодня якобы уже выполнены, информирует «НБН».

Самопровозглашенный президент РБ считает, что после войны Украина «станет другой» и уже «никогда не будет так агрессивно вести себя» в отношении государства-террориста, как это якобы было до 24 февраля 2022 года.

По словам Лукашенко, Украину возглавят люди «умные», «более осторожные» и «хитрые», которые поймут, что «соседи от Бога» и «с ними нужно выстраивать отношения». Также нелегитимный президент считает, что страна перестанет «танцевать под дудку американцев».

При этом диктатор считает, что развязанная Кремлем полномасштабная война будет уроком и для государства-террориста.

Отметим, что в этом же интервью соратник Путина признался в соучастии в военных преступлениях России.