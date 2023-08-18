В Сети опубликовали кадры сине-желтого флага, который появился в Нижнем Новгороде напротив здания ФСБ РФ в пятницу, 18 августа. Двуцвет вызвал панику у местного руководства, информирует «НБН».

Напуганные власти города на место «инцидента» вызвали сотрудников МЧС, пожарных, которые срочно выехали снимать «вражеский» флаг. Пропагандисты пожаловались, что избавиться от украинского государственного символа было нелегко, пришлось использовать пожарную машину.

Жители Нижнего Новгорода рассказали, что накануне на проводах висел большой пакет, а сегодня он слетел, представив на всеобщее обозрение сине-желтый флаг.

Напомним, в мае в российской столице силовики задержали мужчину, который вышел с украинским флагом к метро.