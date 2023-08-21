Российское издание Brief сообщило, что представитель Администрации президента РФ не появляется на публике и не дает брифингов уже третью неделю, информирует «НБН».

В пятницу, 4 августа, спикер кремлевского диктатора провел последний брифинг для представителей СМИ, а через два дня вышел материал американского издания The New York Times.

Журналисты процитировали пресс-секретаря главы Кремля, который выдал, что президентские выборы в стране-агрессоре – «не настоящая демократия, а дорогостоящая бюрократия». Помимо этого, Песков добавил, что Путина переизберут в 2024 году с более чем 90% голосов.

Позже спикер главы РФ попытался оправдаться за свои слова, заявив, что журналист NYT неправильно понял сказанное им. С тех пор о представителе Кремля больше не слышно.

Ранее СМИ получили подробности ареста «сирийского мясника» Сергея Суровикина.