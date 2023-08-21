В местном паблике «161.RU» жители Ростова-на-Дону сообщили, что они из разных районов города слышали «тройной хлопок», некоторые пожаловались на дрожащие и треснувшие стекла на окнах. У многих «пошатнулись» дома из-за взрывной волны, информирует «НБН».

Telegram-канал ASTRA пишет, что в районе Ворошиловского моста и в западной части города замечен «дым или пыль». Другие СМИ заявляют о том, что ПВО сбила ракету в регионе.

В то же время губернатор Василий Голубев в своем Telegram попытался успокоить население. Чиновник «объяснил» взрыв «переходом самолета на сверхзвук», о котором якобы его уведомили военные.

Отметим, что сегодня утром беспилотники атаковали Московскую область. Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян сообщила, что один из дронов упал на соседней улице, в ее поселке есть пострадавшие.