Возвращаясь из Венгрии, во время общения с представителями СМИ турецкий президент сообщил, что он рассчитывает на визит главы государства-террориста в сентябре.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на государственное информационное агентство Турции Anadolu.

По словам Эрдогана, в следующем месяце пройдет встреча стран «Большой двадцатки» в Индии и заседание Генассамблеи ООН в Соединенных Штатах Америки. Глава Турции считает, что он лично встретится с диктатором, если это позволит плотный график.

Напомним, что Эрдоган в июле провел телефонный разговор с Путиным, договорившись о визите российского лидера в Турцию. В Офисе Зеленского отреагировали на переговоры с главой Кремля.