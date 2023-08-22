Как информирует «НБН», об этом пишут российские СМИ и пропагандистские ТГ-каналы.

Сообщается, что в результате атаки на город Красногорск, что в Московской области, были повреждены транспортные средства и многоэтажный жилдом.

В частности, как пишет российское издание Astra в ТГ-канале, в городе Красногорске после атаки беспилотных летательных аппаратов в жилых домах вылетели стекла и даже сами окна, а также были повреждены автомобили. А в одном из дворов на асфальте лежат, вероятно, обломки беспилотного летательного аппарата.

Помимо того, ресурс отмечает, что взрыв был также слышен и жителям московского района Строгино. А после самого взрыва в небе стало видно дым.

В свою очередь ТГ-канал Shot пишет о том, что в Красногорске беспилотник был ликвидирован в районе правительственного здании в Моковской области.

Российское пропагандистское издание РИА «Новости» сообщает, что Красногорске в результате атаки БПЛА был поврежден фасад и окна 25-этажки, а также припаркованные рядом с домом автомобили.

Еще одно пропагандистское информационное агентство ТАСС отмечает, что на протяжении всей ночи в Москве закрывали на вылет и на прилеты все столичные аэропорты.

Напомним, ранее вчера мы уже писали об атаках БПЛА на Москву.