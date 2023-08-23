Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», с таким заявлением выступил сегодня во время пресс-конференции в Киеве американский сенатор Линдсей Грэм.

В частности, он заявил, что Соединенные Штаты Америки во время холодной войны тратили миллиарды для того, чтобы агрессия РФ была прекращена. Сейчас же, по его словам, Вашингтон потратил всего три процента американского оборонного бюджета на то, чтобы помочь военным Украины, которые смогли уничтожить половину армии страны-агрессора Российской Федерации.

Для безопасности Соединенных Штатов Америки, как отметил сенатор, это является лучшей инвестицией за все время. А Украина является лучшим, прекрасным партнером .Америка, по его словам, «не видела такого партнера со времен Черчилля».

Американская разведка, как добавил Грэм, перед вторжением РФ в Украину, весьма заблуждалась, переоценивая в разы мощь армии Путина.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что американские чиновники озвучили количество погибших в войне, начатой Путиным в Украине, российских и украинских военнослужащих.