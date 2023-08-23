Оборонное ведомство страны-агрессора пожаловалось, что ночью «киевский режим» в очередной раз запустил дроны по Москве. В сообщении сказано, что силы ПВО РФ пресекли попытку «террористической атаки», информирует «НБН».

В Минобороны похвастались, что якобы два беспилотника сбили над Химкинским и Можайским районами Московской области. Третий БПЛА «подавили средства РЭБ» и он столкнулся с бизнес-центром «Москва-Сити», потеряв управление.

Традиционно в ведомстве заверили, что пострадавших в результате атаки дронов нет.

В то же время в Сети распространяются кадры попадания беспилотника в комплекс, на которых зафиксирован взрыв.