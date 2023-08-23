Во время выступления на саммите стран БРИКС, которое состоялось в онлайн формате, российский президент-агрессор призвал участников мероприятия отказаться от американского доллара.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Business Insider.

По словам Путина, государства БРИКС должны активнее использовать свои валюты в сфере торговли. Глава Кремля решил, что в экономических связях этих стран якобы запущен безвозвратный «процесс дедолларизации», который «набирает обороты».

Во время выступления диктатор также пожаловался на санкционный удар по Российской Федерации, из-за которого якобы в мире назревает продовольственный кризис. Также Путин попытался оправдать вторжение в Украину.