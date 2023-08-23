Как информирует «НБН», приближенные к ЧВК «Вагнер» телеграм-каналы начали активно сообщать что сторонники террориста Пригожина, самолет с которым разбился в Тверской области вечером, двадцать третьего августа, был поражен системой противовоздушной обороны РФ.

В частности, они заявляют, что есть версия, что самолет был поражен системой ПВО. Более того, данная версия якобы совпадает с той, что можно увидеть на видео. Также два разрыва, о чем говорят очевидцы на видео, характерны для ПВО. Кроме того, об этом говорят и инверсионные следы в небе.

Следовательно, с большой долей вероятности, версия с террористическим актом также отпадает из-за того, что в воздухе не произошло разрушения конструкции самолета.

Гибель Пригожина подтверждают «вагнеровцы»

Касательно информации о том, что в самолете действительно летели Пригожин и Уткин, то «вагнеровцы» начали подтвержать это. В частности, об этом сообщил представитель оккупационной администрации в Запорожской области Владимир Рогов.

Так, оккупант написал в ТГ-канале, что он общался «с выдающимися «музыкантами». И именно они подтвердили ему факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Тверской области упал самолет в котором, по данным СМИ, летел Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, главари ЧВК «Вагнер».