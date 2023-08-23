Российское пропагандистское агентство «РИА Новости», ссылаясь на свои источники, пишет, что временным командующим ВКС РФ назначили первого заместителя «сирийского мясника», генерал-полковника Виктора Афзалова, информирует «НБН».

СМИ пишет, что Суровикина якобы перевели на другую работу и сейчас путинский генерал находится в «краткосрочном отпуске».

Преемник «генерала Армагеддона» принимал участие в планировании организации полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину 24 февраля 2022 года, авиационных ракетных атак на гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру страны. Четыре года Афзалов возглавлял штаб ВСК РФ.

Отметим, что увольнение Суровикина связывают с его причастностью к мятежу армии российского олигарха Евгения Пригожина. Ранее СМИ сообщали подробности ареста «сирийского мясника».