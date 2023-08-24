Британская разведка сообщает, что в субботу, 19 августа, глава российской Федерации побывал в штабе «второй армии мира» в Ростове-на-Дону, который расположен примерно в 160 км от линии фронта.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении отмечается, что в штабе находятся военные, которые ведут войну против Украины. Глава Кремля встретился с высшими офицерами, в частности с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, который руководит так называемой «спецоперацией».

Разведка Великобритании утверждает, что Путин своим визитом в штаб оккупантов хотел не только представить высшее военное командование действующим в обычном режиме, но и продемонстрировать свою власть.

Напомним, что президент-агрессор выступил онлайн на саммите БРИКС. СМИ сообщили, на что жаловался диктатор участникам мероприятия.