Журналисты Pronews Greek пишут, что через парламент просочился «сверхсекретный документ», в тексте которого сказано о решении греческого руководства относительно отмены действия контракта с Россией на обслуживание ЗРК, информирует «НБН».

СМИ сообщает, что речь идет о системах «Тор-М1» и «Оса-АКМ». Власти Греции намерены прекратить закупку запчастей и комплектующих для этих комплексов, которые вскоре могут снять с вооружения.

В материале утверждается, что, вероятно, 38 систем «Оса-АКМ» и 21 ЗРК «Тор-М1» отправят Киеву через третьи страны. По словам издания, это «чисто политическое» решение Афин.

Напомним, Нидерланды передадут Украине не все обещанные боевые самолеты F-16. Глава Минобороны объяснила решение Амстердама.