Во время брифинга спикер Путина после атаки БПЛА на столицу государства-террориста в ночь на пятницу, 25 августа, заявил, что Россия будет продолжать так называемую «СВО», информирует «НБН».

Если ранее в Кремле говорили о «денацификации» и «демилитаризации» Украины, то после ряда ударов дронов по Москве пресс-секретарь диктатора внезапно заявил, что цель вооруженной агрессии РФ в отношении Украины – «защита» страны-агрессора от «террористических проявлений» со стороны «киевского режима».

Также Песков опроверг причастность российского руководства к авиакатастрофе, в которой погибли главари ЧВК «Вагнер». Он ответил, планирует ли диктатор идти на похороны Пригожина.