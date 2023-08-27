В частности, как пишет «НБН», об этом говорится в материале Центра национального сопротивления.

Так, население на территории незаконно аннексированного Россией Крымского полуострова весьма недовольно, еще больше, чем ранее, тем, что в АРК проводится принудительная мобилизация в российскую армию. Причем, местных жителе не интересуют даже льготы, предложенные им по данному поводу.

В сообщении ЦНС говорится, что собственные источники в Крыму поведали, что оккупационная администрации полуострова провела закрытое социологическое исследование, которое показало весьма негативное отношение местного населения к мобилизации в ряды армии России.

Согласно данным проведенного исследования, оккупационные силы приняли решение предложить мобилизованным больше льгот, на которые выделяются деньги из госбюджета. Но даже увеличение финансовой мотивации все равно не может повлиять на настроение людей.

Напомним, ранее Кирилл Буданов рассказал, сколько россиян дополнительно в ходе мобилизации в России намерены набрать в армию Путина.