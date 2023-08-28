Представитель Варшавы сообщил, что его государство и страны Балтии ожидают возможные инциденты с участием ЧВК «Вагнер», в том числе и вооруженного характера. Польша, Литва, Эстония и Латвия призвали Минск вывести российских боевиков из РБ.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Polsat News.

По словам главы МВД Польши, если произойдет «критический инцидент», на границе одного из указанных государств с Беларусью, будут приняты немедленные ответные меры. Страны закроют и пассажирские, и грузовые переходы.

Каминский добавил, что гибель главарей «вагнеровцев» Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина не меняет фактическую ситуацию с ЧВК в Республике Беларусь.

Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий высказался о влиянии смерти «повара Путина» на группу «Вагнера», рассказав, чего опасается Варшава.