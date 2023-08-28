Как информирует «НБН», Собянин написал об этом в своем ТГ-канале.

Дословно из сообщения, которое обнародовал Собянин:

Сегодня силы ПВО в районе Люборец уничтожили БПЛА, который двигался в направлении Москвы. Согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте инцидента работают все необходимые службы.

Как известно, в ночное время, двадцать восьмого августа, Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух БПЛА в небе над Брянской областью.

Напомним, ране е 26 августа мы уже писали о сообщении Собянина относительно атак БПЛА на Москву.