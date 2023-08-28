В разговоре с Макроном глава правительства ФРГ признался, что его беспокоит то, что российский диктатор совсем не жаловался на санкционный удар по РФ. В свою очередь глава Франции ответил, что в разговоре с ним Путин также не упоминал об этом, информирует «НБН» со ссылкой на издание Bild.

Шольц говорил с президентом-агрессором на девятый день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Тогда глава Кремля рассказывал о «денацификации», «демилитаризации» и пытался навязать немецкому политику свое виденье Украины, просил, чтобы признали «независимость» фейковых «республик» Донбасса, а Крым – частью государства-террориста.

Канцлер рассчитывал, что Путин захочет встретиться с ним, а также с Макроном и Зеленским. Лидер россиян не отказался от переговоров, однако заявил, что это не должно быть поводом для прекращения огня, а после начал говорить о встрече без украинского президента.

Помимо этого, диктатор выдавал конспирологические идеи, например, что делегация из Украины якобы поехала в Польшу для встречи с главой США Джо Байденом, чтобы «получить указания».

Выслушав Шольца, Макрон отметил, что эта беседа была похожа на его разговор с диктатором, который состоялся ранее.

Напомним, немецкий канцлер рассказал об общении с представителями оппозиции РФ, заявив, что «хорошим» россиянам нужна поддержка.