Эксперты ISW в своем отчете обратили внимание на заявления российских «военных корреспондентов», которые утверждают, что еще до падения бизнес-джета главы группы «Вагнер» Минобороны РФ активно выдвигало условия для прекращения деятельности армии Пригожина в Африке и на Ближнем Востоке, информирует «НБН».

По словам одного из «военкоров», представители МО на переговорах боятся прямо давить на ЧВК, вместо этого оказывая давление на ближневосточных и африканских официальных лиц, требуя разорвать связи с «вагнеровцами».

Американские аналитики утверждают, что оборонное ведомство РФ более заинтересовано в расформировании «Вагнера», чем кремлевский диктатор.

При этом в ISW не исключают, что подобные сообщения российских «оппозиционеров» и «военкоров» могут быть попыткой отделения президента-агрессора от убийства «повара Путина» и возможного роспуска его ЧВК.

Напомним, СМИ сообщили подробности последней встречи Пригожина и Путина.