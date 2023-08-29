Как информирует «НБН«, об этом сообщают пропагандистские ресурсы «РИА Новости» и Baza.

В том числе, отмечается, что возгорание произошло на Комсомольской площади в Москве.

Недалеко от вокзалов заметно, как поднимаются столбы черного дыма. Также сообщается, что их без проблем видно на расстоянии нескольких километров от района возгорания. Вместе с тем в российских СМИ сообщили, что загорелся склад на Комсомольской площади, где было имущество российской железной дороги.

Напомним, ранее мы уже писали о масштабном пожаре в Новороссийске.