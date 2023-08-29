Турецкий телеканал Habertürk сообщает, что переговоры турецкого лидера и российского президента-агрессора пройдут 4 сентября в Сочи. Источники сообщили журналистам, что Путин и Эрдоган будут обсуждать новую формулу для «зерновой сделки», информирует «НБН».

В сообщении сказано, что новую формулу для Черноморской инициативы постарается выработать руководитель турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан. На прошлой неделе глава МИД посещал Украину и вскоре должен приехать на переговоры в столицу страны-агрессора.

После руководство Турции намерено обсудить варианты с Организацией Объединенных Наций и разработать новое «зерновое соглашение», которое могут рассмотреть Эрдоган и глава Кремля во время встречи.

Напомним, что на прошлой неделе турецкий президент сообщил, что он ожидает визит российского лидера в следующем месяце. Ранее Эрдоган и Путин договорились о встрече во время телефонного разговора.