Издание The Moscow Times, ссылаясь на два близких к Кремлю источника и источник, который ранее работал в силовых структурах РФ, сообщило, что Путин опасается нового мятежа, информирует «НБН».

Как пишут журналисты, танки в менее чем 200 километрах от российской столицы произвели «незабываемое впечатление» на президента-агрессора. Олигарх, главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не просто бросил вызов высшему руководству ВС России, он не повиновался личному приказу главы государства, поэтому его признали угрозой для путинского режима.

Спецслужбы страны-агрессора начали работать над тем, чтобы не допустить подобный «марш справедливости». Помимо этого, Кремль расформирует ЧВК «повара Путина» и «вагнеровцы», согласно указу диктатора, должны будут дать присягу перед государственным флагом защищать «конституционный строй».

Однако не все наемники намерены выполнить распоряжение российского лидера, что может создать проблемы президенту-агрессору в долгосрочной перспективе.

Ранее СМИ рассказали о последней встрече Пригожина и Путина. Разговор с диктатором пошел не по плану, из-за чего олигарх был в ярости.