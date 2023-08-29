Как информирует «НБН«, об этом сказано в материале издания «Укринформ«.

В соответствии с данными немецкой прокуратуры, Вальдемар В. занимает должность управляющего директора двух компаний, которые были основаны в земле Саар для международной торговли электронными компонентами. Также с января 2020 по март 2023 года он 26 раз осуществлял экспорт электронных компонентов для российской компании, производящей военную технику и приборы. В их числе – беспилотник «Орлан-10», используемые российскими вооруженными силами в Украине. Компоненты, которые поставил обвиняемый, представляют собой общую часть этого типа беспилотников и на них распространяется действие Регламента ЕС об эмбарго в отношении России.

С целью обойти ограничения ЕС, Вальдемар В. сначала осуществлял импорт соответствующих товаров из-за границы в Германию, после чего он экспортировал их в Россию – в ряде случаев случаях через подчиняемую ему компанию в Баден-Вюртемберг.

С началом полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Вальдемар В. начал транспортировать товары в Россию через Дубай и Литву, в том числе при помощи незаконных получателей в третьих странах.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Венгрии прокомментировали санкции ЕС против России, назвав их «смешными».