О том, что Кремль скопил продолжительную историю убийств всех своих оппонентов, и главарь группы «Вагнера» Пригожин вовсе не стал исключением в списке подобных ликвидаций, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера администрации президента США Джозефа Байдена, Карин Жан-Пьер, опубликованное на официальной странице Белого Дома.

По словам Жан-Пьер, уничтожение Пригожина не стало чем-то неожиданным, поскольку было предсказуемо и вызвано определенной «дисфункцией» внутри РФ. В частности, «хладнокровный убийца» Пригожин настолько разочаровался в методах войны, которое правительство РФ применяло против Украины, что «вынужден был раскритиковать провальную политику Кремля».

Кроме того, «повар Путина», в последнем своем обращении, заговорил и о «ненужности войны». Впрочем, спустя пару месяцев после «заключения сделки» с Кремлем, собственника ЧВК «Вагнер» ожидаемо убили, и Белому Дому «совершенно очевидно, что произошло».

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Кулеба дал совет всем тем, кто призывает Украину начать переговорный процесс с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.