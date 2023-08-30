Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию, обнародованную ТГ-каналом Mash, в Брянске вечером, 30 августа, прогремели сильные взрывы. Согласно имеющейся информации, якобы были сбиты беспилотники.

Отмечается, что жители Курска (Россия) в социальных сетях писали о том, что слышали несколько взрывов. А немного позже СМИ России сообщили, что якобы систем ПВО РФ сбила два БПЛА в Брянске. Это произошло якобы в районе телецентра.

Российская сторона утверждает, что пострадавших в результате взрыва нет.

Напомним, ранее мы уже писали о совместной спецоперации РДК и СБУ на территории РФ.