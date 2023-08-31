Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», об этом генсек НАТО высказался в интервью CNN.

В частности, он заявил, что украинцы постепенно завоевывают позиции. Это означает, что они оттесняют оккупационные силы России и способны прорваться через определенные из этих весьма хорошо укрепленных территорий. Именно поэтому, как отметил Столтенберг, сейчас еще более важно поддерживать Вооруженные силы Украины.

Йенс Столтенберг добавил:

Все мы увидели, что украинцы в очередной раз превзошли все ожидания. И сейчас нам нужно помнить, что все началось в минувшем году, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Эксперты тогда думали, что Украине удастся продержаться всего несколько дней или недель. Однако они смогли освободить север, Киев, восток, Харьков, а также южную территорию и Херсон. Теперь же Силы обороны Украины достигают еще больших результатов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Залужный провел тайное заседание с НАТО.