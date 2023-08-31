В своем Telegram-канале арестованный боевик внезапно заявил, что хочет занять президентское кресло в РФ и перечислил шесть пунктов, в которых ему проигрывает российский лидер Владимир Путин, информирует «НБН».

В публикации Гиркин отметил, что глава Кремля отказывается руководить войной против Украины, считая себя некомпетентным. Военный преступник считает, что он может стать главнокомандующим армии оккупантов.

Террорист назвал Путина «слишком доверчивым», отметив, что западные политики долгое время водили его за нос, в частности в Минске, Стамбуле и нормандском формате. Также экс-офицер ФСБ считает президента-агрессора «слишком добрым», поскольку его в начале полномасштабной войны вводили в заблуждение силовики, разведка и ВПК РФ.

Бывший «министр ДНР» отметил, что в случае его прихода к власти он не будет уступать желаниям небогатых друзей в ущерб экономике страны-агрессора, в отличие от Путина, который не может отказать своим друзьям-миллиардерам.

Помимо этого военный преступник намерен проигнорировать личные поручительства всех глав России с 1991 года до настоящего времени, считая, что это будет полезно для государства и граждан.

В завершение Гиркин отметил, что он не настолько спортивный и здоровый, каким был диктатор в его годы, поэтому чисто физически не сможет надоедать жителям страны-агрессора больше двух десятков лет.

Отметим, что Кремль сейчас начал отбирать «оппонентов» для Путина на выборах. СМИ раскрыли главный критерий для «конкурентов» диктатора.