В Вашингтоне сообщили, что с начала полномасштабного вторжения путинских оккупационных сил государство-террорист украло у Украины более 6 миллионов тонн зерна. Об этом информирует «НБН» со ссылкой на отчет американского Конгресса.

В докладе сказано, что данные о вывозе украинского зерна захватчиками получены из открытых источников и спутниковых снимков. Украденную продукцию «освободители» перевозили с помощью кораблей, которые курсировали через Турцию и доставляли груз в порты Израиля, Грузии, Ливана, Сирии и Ирана.

При этом в Конгрессе США не могут утверждать, что покупатели ворованного украинского зерна у РФ знали о происхождении продукции.

Ранее в Вашингтоне рассказали, какая страна способна повлиять на Москву в вопросе возвращения России к Черноморской инициативе.