Американские аналитики в своем отчете проанализировали атаку беспилотников на псковский аэродром, объяснив, почему объект ВС РФ не защитила ПВО, информирует «НБН».

Эксперты обратили внимание на заявления российских «военкоров», которые заявили, что по аэродрому ударили более чем 21 БПЛА. В результате атаки «вторая армия мира» осталась без четырех самолетов Ил-76.

Московский мэр Сергей Собянин заявлял об отражении атаки на столицу государства-террориста. Вероятно власти РФ полагали, что атаковать будут Москву и ее пригород, поэтому сосредоточили ПВО в этом регионе.

Кроме того, россияне смогли пропустить необычно большое количество беспилотников, которые атаковали псковский аэродром. Вероятно, противовоздушная оборона РФ еще не адаптировалась к защите от повторяющихся ударов дронов. Инцидент вызвал критику пропагандистов и «военкоров» за неспособность оборонного ведомства защитить территорию страны-агрессора.

Отметим, что атаку БПЛА на Псков прокомментировали в Кремле. Спикер Путина Дмитрий Песков пожаловался на «террористическую активность» Украины.