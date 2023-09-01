Telegram-канал «Крымский ветер» опубликовал сообщение, в котором, ссылаясь на источник ВЧК-ОГПУ, заявили о найденной неразорвавшейся ракете Х-101 в селе Полтавка Саратовской области, информирует «НБН».

По непонятным причинам снаряд отвалился от носителя и упал в поле на расстоянии 8 километров от населенного пункта. Местные жители приняли ракету за украинский БПЛА, вызвав на место специалистов.

Представители оборонного ведомства РФ и ФСБ рассказали бдительным трактористам, что в поле рухнул не украинский дрон, а ракета армии Путина, которая стоит, по некоторым данным, 13 миллионов долларов.

В результате вооружение уничтожили на месте, предварительно эвакуировав жителей села.

Напомним, что ранее Х-101, который оккупанты хотели нанести удар по Украине, рухнула на территории Волгоградской области.