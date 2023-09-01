Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

В сообщении отмечается, что компания Raytheon Missiles and Defense, которая находится в городе Тусон (штат Аризона), подписала соглашение на сумму в 192 миллиона долларов США о бессрочной поставке неопределенного количества ракет средней дальности класса «воздух-воздух» AMRAAM.

Данная договоренность предусматривает собой закупку ракет из разных источников. Контракт рассчитан до 29 ноября 2024 года.

Также сообщается, что из пакета содействия безопасности Украина на 2023 финансовый год на реализацию данного контракта будет выделено средства в размере 7,7 миллиона американских долларов.

Напомним, ранее стало известно о сумме, которую Байден потребовал от Конгресса США для помощи Украине в войне против России.