Как информирует «НБН», об этом говорится в материале AFP.

Согласно сообщению Кирби, Вашингтон вел наблюдение и заметил «заметное продвижение Вооруженных сил Украины» к югу от Запорожья на протяжении последних 72 часов. В частности, он заявил, что любой из объективных наблюдателей данного контрнаступления не смогут отрицать того, что ВСУ достигли успеха.

Кроем того, он заявил журналистам, что ВСУ достигли определенного успеха против этой второй линии российской обороны.

Помимо того он также отреагировал на критику контрнаступления ВСУ, подчеркнув, что критиковать друга и партнера, который делает все для достижения прогресса в борьбе с насильственным режимом, «бесполезно».

Напомним, ранее стало известно о жалобах оккупантов на командование ВС РФ.